الزيادة السكانية تلتهم مكاسب التنمية.. برلماني يشيد بالمشروع القومي لتنمية الأسرة

كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته ومواجهة الزيادة السكانية.

وأوضح النائب أن هذا المشروع يعد من أبرز المشروعات القومية؛ لأنه يعمل على ضبط النمو السكاني لأن الزيادة السكانية تلتهم أي معدلات تنمية اقتصادية.

وأوضح أبو هميلة أن المشروع يهدف إلى عدد من المحاور التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى دخله؛ أهمها تمكين المرأة اقتصادياً، موضحاً أن المرأة العاملة ستهتم بإنجاب عدد أقل من الأبناء وستعطيهم القدر والاهتمام الأكبر لتعليمهم وتنميتهم اجتماعياً وتأهيلهم لأن يكونوا أبناء ناجحين في المجتمع يحبون العمل، إضافة إلى أن المرأة العاملة المتعلمة ستنجب عدداً أقل من الأبناء وستهتم بصحتهم وتعليمهم، إضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وصحياً يعمل على إصلاح الأسرة والمجتمع ككل .

وأضاف أبو هميلة أن المشروع لا يستهدف فقط وسائل تنظيم الأسرة أو رعايتها الصحية؛ ولكنه مشروع ومنظومة متكاملة شاملة بها كل الأبعاد الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للأسرة المصرية ككل، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد نوعًا من ضبط النمو السكاني، مؤكدًا أن المشروع القومي لتنمية الأسرة هو خطة استراتيجية متكاملة تنفذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفًا أن كثرة الإنجاب تعود إلى موروثات قديمة في الريف المصري؛ حيث كان يعمل الأبناء في الزراعة وأعمال أخرى لمساعدة أسرهم وبالتالي يتسربون من التعليم؛ لكن الآن كثرة الإنجاب أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة والدولة بشكل عام .

وتابع أبو هميلة بأن الحد من زيادة الإنجاب يضمن حياة أفضل تعليميًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا أيضًا، مؤكدًا أن مشروع تنمية الأسرة يهدف إلى إعادة تنمية الأسرة بشكل متكامل ليصبح الفرد البالغ في الأسرة منتجًا في الاقتصاد بشكل كامل، وهذا يعود على أسرته بزيادة الدخل، موضحًا أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي بل تلتهم أي معدلات تنمية، موضحًا أن من أهم محاور رؤية مصر 2030 هو تبني مشروع تنمية الأسرة المصرية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وثقافيًّا وتعليميًّا وتمكين المرأة والشباب .