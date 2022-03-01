قرار حكومي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 722 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونصت المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.
وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:
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