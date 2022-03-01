قرار حكومي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 722 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونصت المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: