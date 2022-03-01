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قرار حكومي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات

03:11 م الثلاثاء 01 مارس 2022
قرار حكومي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 722 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونصت المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

مصطفى مدبولي قانون تنظيم إدارة المخلفات

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