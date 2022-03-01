التطبيق بدأ.. ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

كتب محمد عمارة:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه تم زيادة أسعار سجائر الشركة الشرقية بقيمة جنيه واحد في نفس المستوي الأول من صفر إلى ٢٤ جنيها.

وأضاف لمصراوي: الأسعار الجديدة تطبق من الثلاثاء الأول من مارس.

وأوضح: السبب هو ارتفاع نوالين الشحن بالإضافة إلى قرارات محافظ البنك المركزي التي لم تعفي مستلزمات الإنتاج للمصانع. بحسب ما قال.

قبل أيام، قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، ولجأ لما يسمى الاعتمادات المستندية.

مستندات التحصيل الملغاة، كانت تسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين خارج البلاد، بعد تقديم مستندات تطلب سداد مبالغ معينة، يحدد الطرفان قيمتها وموعد تحصيلها.

أما في حالة الدفع بالاعتمادات المستندية، فيكون البنك وسيطا بين المستورد، وبنك مورد البضائع، فيضمن للأول الحصول على سلع مطابقة للمواصفات، ويساعد المورد في الحصول على كامل حقوقه المالية فور استلام المستورد لبضائعه.