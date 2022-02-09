ضبط أجنبي يهرب تليفونات محمولة من صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة

12:37 م الأربعاء 09 فبراير 2022
ضبط أجنبي يهرب تليفونات محمولة من صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة

المضبوطات

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية التليفونات المحمولة مع راكب أجنبي من أصل مصري، حاول تهريبها من صالة الخدمة المميزة فور وصوله من لندن، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقفت نورهان محمد فؤاد مأمورة الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن في صالة الخدمة المميزة، وبتفتيش الحقيبة الهاندباج مع الراكب يدويا عثرت على كمية من التليفونات المحمولة ماركة iPhone، قام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد جمال فرج وأحمد عطا الله باستكمال التفتيش اليدوي تحت إشراف ياسر إبراهيم رئيس القسم، بلغ إجمالي المضبوطات ٢٠ تليفون ماركة iPhone متنوع الموديلات.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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