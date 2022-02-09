جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد وأرقام عمارات دار مصر الجاهزة للتسلم

01:00 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد وأرقام عمارات دار مصر الجاهزة للتسلم

جهاز القاهرة الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم 3240 شقة ضمن مشروع دار مصر، ضمن المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس كود (211 - 311 – 431).

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9/2/2022، ووحدات العمارة 59، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 89، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23/2/2022.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 97، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 285، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 286، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 121، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 122، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 123، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 124، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 157، يوم الأحد 13/3/2022.

ويمكن معرفة مواعيد تسليم باقي العمارات من خلال الجدول التالي:

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جهاز القاهرة الجديدة عمارات دار مصر منطقة الأندلس

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