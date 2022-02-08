بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات في الوظائف القيادية بالنيابة العامة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 45 لسنة 2022، بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القيادية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 7/9/2021، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

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