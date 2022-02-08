‏وزير التموين: تخفيضات معارض "أهلا رمضان" تتراوح ما بين 25% إلى 30%

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ‎‏إن معارض "أهلا رمضان" هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.

وأشار المصيلحي - خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية اليوم الثلاثاء - إلى أن 1350 مجمعا ‏استهلاكيا إضافة إلى منافذ "جمعيتي" سوف تشارك في المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية ‏سوف تشارك بركن خاص بتخفيضات ‏تصل إلى 30%.

وأضاف أنه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام، مؤكدا أن مراكز مبادرة "حياة كريمة" سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، إضافة إلى ‏المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، إن تلك المعارض تسهم في توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسوقية ‏المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.

وأضاف أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث في الأعوام ‏السابقة، بالإضافة إلى الحقائب الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30 %.​