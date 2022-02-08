وزير التموين: تخفيضات معارض "أهلا رمضان" تتراوح ما بين 25% إلى 30%
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض "أهلا رمضان" هذا العام سيكون بها تخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.
وأشار المصيلحي - خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية اليوم الثلاثاء - إلى أن 1350 مجمعا استهلاكيا إضافة إلى منافذ "جمعيتي" سوف تشارك في المعارض بنفس التخفيضات السابقة، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن خاص بتخفيضات تصل إلى 30%.
وأضاف أنه يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها المصريون كل عام، مؤكدا أن مراكز مبادرة "حياة كريمة" سوف يكون لها نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، إضافة إلى المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، إن تلك المعارض تسهم في توفير احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسوقية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.
وأضاف أن الوزارة سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى الحقائب الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30 %.
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