حدث ليلا| تطورات أزمة سد النهضة.. ومستشار الرئيس للصحة يكشف أخطر أثار كورونا

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 2272 إصابة جديدة بكورونا .. و 57 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 2147 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 374479 حتى اليوم.

تفاصيل جلسة المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: جيبوتي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في مفاوضات سد النهضة

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي متميزة، خاصة وأن هناك توافق بين البلدين فيما يخص أمن منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي وأيضا أمن البحر الأحمر.

قُطعت رؤوسهن أمام أمهن.. تفاصيل احتفال الكنيسة بعيد استشهاد العذارى الثلاث

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الاثنين الموافق في التقويم القبطي الثلاثين من طوبة، بعيد استشهاد القديسات العذارى بِستيس وهِلبيس وأغابي وأمهن صوفيا.

الجيزة: إخلاء شوارع العشرين والشوربجي من المواقف العشوائية - فيديو

شنت أجهزة حى بولاق بمحافظة الجيزة حملة لمنع مواقف الميكروباص العشوائية بالعشرين والشوربجي.

عوض تاج الدين: ننتظر متحورات جديدة من فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه عندما يحدث تحور لفيروس كورونا يتم التعامل مع المتحور وكأنه فيروس جديد.

عودة الأمطار والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء 08 فبراير 2022 إلى الأحد 13 فبراير 2022.

تاج الدين يكشف أخطر أثار كورونا: التهابات طويلة المدى.. جهازان بالجسم الأكثر تضررًا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أخطر الآثار الجانبية بعد الإصابة فيروس كورونا.

السيسي: أكدت لرئيس جيبوتي موقفنا الثابت بشأن اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.

مستشار الرئيس للصحة: المتحورات الجديدة قدرتها على إحداث إصابات تكون قوية

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ظهور متحورات جديدة من كورونا ومن الفيروسات المختلفة متوقع جدا، مؤكدا أن عملية التحور لأى فيروس يجعلنا نتعامل معها من البداية وكأنه فيروس جديد.

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة يومين تبدأ في هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في حالة الطقس اليوم وغدا، وتزيد فترات سطوع الشمس، كما يوجد ارتفاع في درجات الحرارة.

على غرار الإمارات.. دولة خليجية تطلق "الإقامة الذهبية"

أطلقت المنامة الاثنين "الإقامة الذهبية" للأجانب من أصحاب المداخيل المرتفعة، وذلك في إطار خطة "التعافي الاقتصادي" للبحرين، لتحذو بذلك المملكة حذو دول خليجية أخرى سبقتها إلى هذه الخطوة.

مباحثات أمريكية بريطانية حول الأوضاع في أوكرانيا

ناقش نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين، استمرار المشاركة الدبلوماسية لمنع المزيد من الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا، وكذلك سبل الردع بما في ذلك العقوبات والمساعدة الأمنية للشركاء والحلفاء في المنطقة.

وزيرا دفاع بولندا وبريطانيا يبحثان التهديد الروسي لأمن أوروبا

أعلن مسؤولون بولنديون أنه من المقرر أن يعقد وزير الدفاع البولندي ونظيره البريطاني اجتماعا في لندن اليوم الاثنين، لإجراء محادثات بشأن التهديدات للأمن الأوروبي التي تشكلها روسيا، خاصة حشدها العسكري الأخير قرب أوكرانيا.

عون يبحث الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل استيراد الغاز من مصر والأردن

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استيراد الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن.

"الفاو": دعمنا الزراعة في مصر بـ 20% من الأراضي

قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي (الفاو) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر، اليوم الاثنين، إن البرنامج قدم دعما لمصر في مجال الزراعة بنسبة 20% من الأراضي، الأمر الذي ساهم في زيادة الإنتاج بنسبة 35%.

علماء يتهمون سياسيين بتشويه سمعة عقار أسترازينيكا

انتقدت شخصيات علمية بارزة، يُنسب لها الفضل في تطوير اللقاح المضاد لكورونا الذي أنتجته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية، سياسيين بالإضرار بسمعة اللقاح، وبإبطاء حجم توزيعه في العالم، الأمر الذي قد يكون نجم عنه فقدان مئات الآلاف من الأرواح.