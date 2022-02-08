"في حضرة الأجداد".. معرض فارس أحمد فارس بجاليري ضي السبت المقبل

01:00 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
"في حضرة الأجداد".. معرض فارس أحمد فارس بجاليري ضي السبت المقبل

معرض

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(مصراوي):

يفتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون- جاليري ضي، مساء السبت المقبل 12 فبراير، معرض الفنان الكبير فارس أحمد فارس مدير عام المتاحف القومية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا، ويحمل عنوان "في حضرة الأجداد".

شارك "فارس" في العديد من المعارض المحلية والدولية منها معرض المرأة والسلام بباريس- فرنسا، مسابقة الفن والرياضة بالمتحف الأوليمبي بلوزان – سويسرا، معرض المرأة والسلام باليونسكو فرنسا والمعرض العام وصالون أتيليه القاهرة.

معرض فارس أحمد فارس جاليري ضي هشام قنديل أتيليه العرب للثقافة والفنون

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