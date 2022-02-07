17 طلب مناقشة و"الشهر العقاري" حاضر.. جدول أعمال "النواب" غدًا

كتب- مصراوي:

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الثلاثاء، عقب تأجيله يومَي الأحد والإثنين؛ نظرًا لمباراة مصر والسنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويناقش المجلس غدًا 17 من طلبات المناقشة العامة تقدم بها عدد من النواب بشأن مشكلات في دوائرهم؛ من بينها زيادة عدد حالات الطلاق والعنف الأسري وغيرهما. وسيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وسيناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري- السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخَي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.

وسيناقش المجلس إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ويناقش المجلس خلال جلساته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات- المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

ويناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب، بينما يستمر نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.