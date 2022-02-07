السيسي: إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي وزيادة حجم التبادل التجاري

12:42 م الإثنين 07 فبراير 2022
السيسي: إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي وزيادة حجم التبادل التجاري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التعاون الثنائي مع جيبوتي شهد نقلة نوعية في كل المجالات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي، الاثنين، مع نظيره الجيبوتي، بقصر الاتحادية، إنه تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري وإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي.

وأشار إلى أنه تم تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، وتكثيف التعاون فيما يتصل بالبحر الأحمر.​

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