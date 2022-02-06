الصحة تكشف أهمية تطبيق "اطمئن"

09:33 م الأحد 06 فبراير 2022
الصحة تكشف أهمية تطبيق "اطمئن"

وزارة الصحة

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كتب- أسامة علي:

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أهمية تطبيق اطمئن "Egypt health passport.

وأضاف صلاح، أن شهادة تطعيم كورونا ليست المستند الوحيد الدال على تلقي لقاح كورونا، مؤكدًا أنه عند تحميل تطبيق اطمئن على المحمول، يتم استدعاء بيانات التطعيم من خلال "كيو آر كود".

وأوضح مستشار وزير الصحة، إن التطبيق الإلكتروني لا يلغي الشهادة الورقية، ولكن يسيران في اتجاه واحد.​

وزارة الصحة تطبيق اطمئن أهمية تطبيق اطمئن تكنولوجيا المعلومات

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