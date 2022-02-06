تبدأ من 13 ألف جنيه.. تفاصيل رحلات الأقباط للقدس بعد فتح باب الحجز

كتب- مينا غالي:

فتحت شركات السياحة المصرية، باب الحجز لرحلات القدس للأقباط هذا العام، بعد أن صدرت الضوابط المنظمة للحج الديني، والتي سمحت للأقباط البالغين من العمر 41 عامًا فيما أكثر بأداء الحج لهذا العام.

وبدأت الشركات الإعلان عن أسعار الرحلات، حيث تبدأ من 13 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، نظرًا لعدم تحديد موعد الرحلات الجوية حتى الآن، وتصل إلى 35 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، وتختلف الأسعار حسب نوعية ومكان فندق الإقامة.

وبحسب نموذج للإعلان لإحدى الشركات – حصل مصراوي على نسخة منه- فإن أولى أفواج الرحلات تنطلق في 10 أبريل، وتمتد الأفواج في الوصول حتى 14 أبريل- وهو موعد خميس العهد لدى الأقباط- وتستمر حتى 20 أبريل، وتشمل زيارة عدة أماكن هي: (بيت لحم والقدس وجبل صهيون – طريق الآلام- وأريحا – جبل التجربة – البحر الميت، وجبل الزيتون).

وتختلف الإقامة بالفنادق بين فنادق 3 نجوم وفنادق 4 نجوم و5 نجوم، فتبدأ الأسعار من الفرد في الغرفة المزدوجة بفندق 3 نجوم بـ13500 جنيه، والفرد في الغرفة الفردية 19500 جنيه، وفي الفندق الـ4 نجوم، تصل تكلفة الفرد في الغرفة المزدوجة 20700 جنيه، والغرفة الفردية 34300 جنيه.

وذكرت الشركة – بحسب الإعلان- أن الأسعار تشمل الانتقالات من وإلى المطار والفندق بأتوبيس حديث مكيف، والإقامة بالفنادق المذكورة شاملة الإفطار والعشاء، والانتقالات اليومية بمرافقة مرشد متحدث بالعربية والإنجليزية، ورسوم دخول الأماكن الدينية والتاريخية وشاملة كامل برنامج الرحلات اليومية، وتأمين صحي كامل وتأمين صحي ضد كوفيد 19، وجميع الإكراميات والرسوم الأخرى وسعر التأشيرة. فيما أشارت إلى أن السعر غير شامل تذكرة الطيران فقط لا غير، على أن يتم تحديده بناءً على تاريخ الحجز الفعلي،

ويتراوح عدد الشركات السياحية المنظمة لحج الأقباط هذا العام ما بين 30 إلى 40 شركة، فيما من المتوقع أن تضم الرحلات من 6 إلى 7 آلاف مواطن قبطي بزيادة نحو 25% عن العام الماضى.