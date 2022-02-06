التنمية المحلية تكشف حقيقة التوجيه بغلق المقاهي خلال نهائي مصر والسنغال

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، على أنه لم تصدر أي تعليمات بشأن غلق المقاهي تزامنا مع مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم.

وردا على ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التنبيه على المقاهي بالغلق بسبب المباراة، قال قاسم لمصراوي: لأ طبعا.. من أين هذا الكلام؟.

ويواجه منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهره دة نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.