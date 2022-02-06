فوز المنتخب 1/0.. وزير القوى العاملة يتوقع لمصراوي نتيجة مباراة مصر والسنغال

02:00 ص الأحد 06 فبراير 2022
فوز المنتخب 1/0.. وزير القوى العاملة يتوقع لمصراوي نتيجة مباراة مصر والسنغال

وزير القوى العاملة محمد سعفان

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كتب- يوسف عفيفي:

توقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، نتيجة مباراة مصر والسنغال، المقررة اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال الوزير لمصراوي: "إن شاء الله فوز مصر في النهائي على السنغال واحد صفر".

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب مع نظيره السنغالي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

محمد سعفان منتخب مصر وزارة القوى العاملة مباراة مصر والسنغال

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