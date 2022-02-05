بطول 5 كم.. رصف وتطوير طريق اللبيني بداية من الدائري الشمالي حتى الجنوبي

كتب- أسامة علي:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة الطرق بمتابعه يومية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونفذت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطرق باشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، أعمال الطبقة الرابطة بطريق اللبيني ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 لرصف وتطوير طريق اللبيني بدء من الدائري الشمالي حتى الدائري الجنوبي بطول 5كم ومتوسط عرض 30م.

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