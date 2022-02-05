وزير النقل يتابع التجهيزات النهائية والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف "LRT"

كتب- أسامة علي:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومراحل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمشروع والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة وذلك تمهيداً للافتتاح خلال الموعد المخطط.

وتفقد الوزير محطة عدلي منصور، كما تفقد أعمال التشطيبات واللمسات النهائية والجمالية لمكونات المحطة واطلع على معدلات رفع كفاءة خط (القاهرة /السويس) في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم.

كما تفقد وزير النقل آليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعي الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة هي: (محطة لمترو ‏الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها" ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة – السويس" ‏ومحطة للسوبر جيت)، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي "عدلي منصور – السلام".

وأكد الوزير على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية

كما تم الاطلاع خلال الجولة على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية‬،‫ والتحكم ونظم الإشارات‬،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، للافتتاح خلال الموعد المحدد وكذلك جاهزية ورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 12 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالي 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية، بإجمالي تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، بمعرفة شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ ساعة‎.

وبعدها اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات .

وأكد وزير النقل على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎(السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان) باعتباره أحد وسائل شبكة النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة وشريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) إضافة إلى تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل، الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة .

وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف ‎ LRT، كما سيتم تنفيذ كباري مشاة تيسيرا على ‏المواطنين مع استغلال المحطات تجاريا لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع، موضحا أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا.