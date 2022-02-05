معلمة السنبلاوين.. قصة مدرسة رفضت الغش فخرجت في حراسة الشرطة

كتب– أسامة علي:

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خروج معلمة في إحدى المدارس الثانوية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية تحت حراسة الشرطة، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

واختتم أمس طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي عقدت ورقيًا في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس.

ويظهر الفيديو، تجمهر عدد من الطلاب وأولياء الأمور في محيط إحدى المدارس بمدينة السنبلاوين حول باب المدرسة، للتربص بالمعلمة والفتك بها بعدما رفضت مساعدتهم في الغش أثناء الامتحانات.

حضرت سيارة الشرطة أمام المدرسة، بعد استدعاء واستغاثة رئيس لجنة مدرسة الشهيد محمد الشقيري الابتدائية بالسنبلاوين، لتسهيل خروج المعلمة من داخل المدرسة بعد فترة حصار استمر أكثر من ساعة، كما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن المعلمة، هي وكيلة مدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين ورئيسة لجنة مدرسة الشهيد محمد الشقري الابتدائية التي يؤدي فيها طالبات مدرسة العروبة الإعدادية بنات امتحانات الشهادة الأعدادية النصف الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، رفضت الرضوخ لضغوط الفتيات وأولياء الأمور، بالتسهيل في عملية المراقبة على الامتحان، وحاولت منع الغش ولكن الطالبات وأولياء أمورهن رافضين لهذا الأسلوب والطريقة في الامتحانات.

وأوضح المصدر أنه في اليوم الأخير من الامتحانات، تجمهر عدد من الطالبات وأولياء الأمور، أمام اللجنة بعد انتهاء الوقت الأصلي للامتحانات أمس الخميس لمادة الدراسات، فقامت رئيسة اللجنة باستدعاء الشرطة وخرجت في حراسة الشرطة.

اقرأ أيضًا..

- مؤازرة وتكريم.. أول تعليق من التعليم على واقعة "معلمة السنبلاوين"