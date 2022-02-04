الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس.

وقالت غانم، في تصريحات تلفزيونية، إنه بداية من غدٍ السبت، يشهد الطقس حالة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس، وانحصار فرص سقوط الأمطار، وتقتصر على أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن هناك حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية غدًا على جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم سببها منخفض جوي يتحرك من غرب لشرقها.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على "إكسترا نيوز"، إن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، أن الأمطار تكون رعدية وغزيرة على شمال الدلتا، وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم يتسبب في الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية.