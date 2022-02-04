وظائف الأوقاف.. ما التخصصات التي يؤدئ فيها الأئمة اختبارات القبول؟

02:07 م الجمعة 04 فبراير 2022
وظائف الأوقاف.. ما التخصصات التي يؤدئ فيها الأئمة اختبارات القبول؟

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، حاجتها لـ 2000 إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقديم يبدأ في الـ١٥ من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل، على بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اختبارات الأئمة تشمل": القرآن الكريم، والثقافة الإسلامية، واللغة العربية بدرجة الإجادة مع اجتياز اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والجدارات والمعلومات العامة.

وأِشار وزير الأوقاف، إلى أن الأصل في الاختبار سيكون في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية واللغة العربية، أما باقي الاختبارات فهي مكملة مثل الحاسب واللغة الإنجليزية والجدارات والمعلومات العامة، مشيرا إلى أنها ثابتة في جميع الوظائف للمؤهلات العليا وهو ما تقتضيه طبيعة العصر.

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