مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال.. مصدر: تعيين المقبولين بنظام التعاقد بعد فترة ولكن بشروط

08:30 ص الجمعة 04 فبراير 2022
مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال.. مصدر: تعيين المقبولين بنظام التعاقد بعد فترة ولكن بشروط

وزارة الأوقاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل جديدة في مسابقة الأئمة والعمال بنظام التعاقد، التي يبدأ التقديم لها في الـ15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن هناك فرصة كبيرة للتعيين بوزارة الأوقاف الأئمة والعمال الذين سيتم قبولهم بنظام التعاقد بعد فترة وجيزة، شريطة إثبات الكفاءة وحسن السير والسلوك طوال فترة العقد.

وأشار المصدر، إلى أن هناك خطة لدى وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعيين ثلاثة آلاف إمام وعامل خلال الثلاث سنوات المقبلة، عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف تحرص على تطبيق أقصى معايير الشفافية في هذه المسابقة، وقبول من تنطبق عليهم الشروط ومؤهلين للعمل بالمساجد، سواء كانوا أئمة أم عاملين.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، حاجتها لـ2000 إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقديم يبدأ في الـ15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل، على بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

اقرأ أيضًا:

- مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال.. موعد وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

وزارة الأوقاف مسابقة الأئمة وظائف الأوقاف

الخبر التالى:

بعد انخفاض زراعات البنجر.. هل تتأثر إنتاجية السكر في مصر؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل زيادة أسعار البنزين 25 قرشا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا