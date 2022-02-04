مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال.. مصدر: تعيين المقبولين بنظام التعاقد بعد فترة ولكن بشروط

كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل جديدة في مسابقة الأئمة والعمال بنظام التعاقد، التي يبدأ التقديم لها في الـ15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن هناك فرصة كبيرة للتعيين بوزارة الأوقاف الأئمة والعمال الذين سيتم قبولهم بنظام التعاقد بعد فترة وجيزة، شريطة إثبات الكفاءة وحسن السير والسلوك طوال فترة العقد.

وأشار المصدر، إلى أن هناك خطة لدى وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعيين ثلاثة آلاف إمام وعامل خلال الثلاث سنوات المقبلة، عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف تحرص على تطبيق أقصى معايير الشفافية في هذه المسابقة، وقبول من تنطبق عليهم الشروط ومؤهلين للعمل بالمساجد، سواء كانوا أئمة أم عاملين.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، حاجتها لـ2000 إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقديم يبدأ في الـ15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل، على بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

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