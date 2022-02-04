الزراعة تكشف حالة التقلبات الجوية الخميس والجمعة.. ونصائح للمزارعين



كتب- أحمد مسعد:

كشفت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حالة تقلبات مناخية يومي الخميس، ستتعرض لها مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي وشمال الجمهورية والدلتا وشمال الصعيد وسيناء في صورة أمطار غزيرة وتساقط برد (تلج) وسيول وعواصف ترابية ورعدية واضطراب في البحر المتوسط.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن الرياح تنشط الخميس على أغلب الأنحاء تصل لمستوى العاصفة على الساحل الشمالي الغربي وأجزاء من الظهير الصحراوي الغربي الدلتا، يصاحبها إثارة للرمال على أغلب أنحاء الجمهورية تزداد كثافتها أحيانًا ببعض مناطق شمال ووسط الجمهورية، كما تهطل أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال غرب الجمهورية تمتد بشكل متفرق بتقدم ساعات النهار وحلول المساء لبعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا للقاهرة وأقصى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ليلًا على الساحل الشمالي الغربي يصحبها الرعد أحيانًا مع تساقط البَرَد.

وأضاف التقرير، أنه يصاحب ذلك انخفاض للحرارة بشمال الجمهورية، حيث تكون العظمى حول 15م على مدن الساحل الشمالي الغربي، وحول 18 م على شمال الدلتا، وحول 20م على شمال ووسط الصعيد وشمال سيناء.

وأوضح التقرير أنه غدا الجمعة: تهطل أمطار رعدية على مدن الساحل الشمالي، وشمال الدلتا وشمال سيناء تغزر أحيانًا ويصحبها تساقط متفرق للبَرَد، قد تكون غزيرة أحيانًا على أجزاء من الساحل الشمالي الغربي، وتمتد زخات متفاوتة الشدة من الأمطار يتخللها الرعد أحيانًا لمناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، قد تمتد لمناطق من شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء، وتتواجد فرص لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء امتدادًا إلى هضابها الوسطى، بالإضافة إلى مرتفعات غرب خليج السويس، وتكون حركة الرياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال الجمهورية وسيناء امتدادًا للقاهرة، شمال ووسط الصعيد وشمال البحر الأحمر، نشطة على باقي الأنحاء يصحبها إثارة للرمال تزداد كثافتها على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.

كما يمتد انخفاض الحرارة لمناطق وسط وجنوب الجمهورية وتبقى العظمى حول 16م على مدن الساحل الشمالي ، حول 17م على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا لوسط الصعيد ، حول 19 م بجنوب الصعيد.

ونشرت وزارة الزراعة توصيات مهمة يجب اتباعها خلال فترة التقلبات الجوية وهي كالتالي:-

- التوقف عن الري في المناطق المتوقع تساقط أمطار عليها.

- التشديد على أربطة الصوب الموجودة في مناطق الساحل الغربي والظهير الصحراوي للدلتا.

- التأكد من قوة روابط ألواح الطاقة الشمسية في هذه المناطق.

كما أكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المهمة للحفاظ على السلامة الشخصية:

- الحرص عند التنقل خارج أو داخل مدن الساحل الشمالي ومحيطها.

- الابتعاد عن البحر تمامًا وتجنب السير بالقرب من الشاطيء.

- الابتعاد عن الأبراج الحديدية واللافتات والأعمدة.

- إحكام غلق الأبواب والشبابيك جيدًا.

- عدم ركن السيارات في الشوارع المنخفضة.

- إخلاء البلكونات من قصاري الزرع بالتحديد.

بعد انتهاء الموجة وبداية من السبت 5 فبراير:

- اتخاذ الإجراءات الوقائية لمرض اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الزغبي على البصل واللطعة الأرجوانية على الثوم خصوصا المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، والصدأ الأصفر على القمح في الدلتا.

- عدم استعجال زراعة الفاصوليا أو البسلة أو أى محاصيل العروة الصيفية المبكرة (كوسة ، طماطم ، فلفل ، باذنجان.

- عدم استعجال زراعة أشجار الفاكهة مثل النخيل أو غيره مع تأجيل إجراء عمليات التطعيم.

- عدم استعجال كشف بلاستيك الإنفاق الطماطم والباذنجان وغيرها .. حتى لو لامست النباتات البلاستيك.

- عدم الاستعجال في إزالة النواشف الناتجة عن الصقيع في المانجو تحت أي بند .. ويمكن قص النواشف في الباذنجان.

- الاهتمام في هذه الفترة بمنشطات الجذور وعلى رأسها السيتوكينينات وخاصة في الأعمار الصغيرة مع الحقن ببعض مبيدات أعفان الجذور زي المون كت واليونيفوم او اي ازوكسي ستروبين.

- عند ظهور بعض النموات الجديدة أو الأوراق أو الفروع الجديدة في القمم النامية يتم البدء في التغذية المتوازنة ببعض الأسمدة الخفيفة مثل 19/9/19 لدفع مع النبات لبناء نفسه مرة أخري مع مخلوط من العناصر الصغرى وخاصة المنجنيز والماغنسيوم والحديد.