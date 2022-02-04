اشتراطات خاصة بالمغادرين من السعودية والقادمين إليها اعتبارًا من هذا التاريخ

04:30 ص الجمعة 04 فبراير 2022
اشتراطات خاصة بالمغادرين من السعودية والقادمين إليها اعتبارًا من هذا التاريخ

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أخر تفاصيل قرار المملكة، بشأن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا والمستجدات بهذا الخصوص.

واستعرض حنفي في تصريحات لمصراوي، اليوم، تفاصيل بيان وزارة الداخلية السعودية الذي تقررفيه ما يلي:

- يشترط لمغادرة المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (3) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً.

- إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين - بغض النظر عن حالة تحصينهم - بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا( COVID-- 19 ANTIGEN TEST ) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

- يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم للمملكة أو الدخول إليها - بعد مضي المدد أدناه - دون الحاجة لإعادة الفحص وهي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و (10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

- يتم العمل بذلك أعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9 فبراير 2022.

- ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والمسارعة إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.

السعودية اشتراطات السفر مطارات السعودية فيروس كورونا

الخبر التالى:

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل بيد أبو جبل.. مصر تتجاوز الكاميرون وتبلغ نهائي أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا