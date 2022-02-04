اشتراطات خاصة بالمغادرين من السعودية والقادمين إليها اعتبارًا من هذا التاريخ



كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أخر تفاصيل قرار المملكة، بشأن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا والمستجدات بهذا الخصوص.

واستعرض حنفي في تصريحات لمصراوي، اليوم، تفاصيل بيان وزارة الداخلية السعودية الذي تقررفيه ما يلي:

- يشترط لمغادرة المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (3) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً.

- إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين - بغض النظر عن حالة تحصينهم - بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا( COVID-- 19 ANTIGEN TEST ) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

- يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم للمملكة أو الدخول إليها - بعد مضي المدد أدناه - دون الحاجة لإعادة الفحص وهي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و (10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

- يتم العمل بذلك أعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9 فبراير 2022.

- ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والمسارعة إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.