6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

12:55 م الخميس 03 فبراير 2022
6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الخضر والفاكهة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس، وجاءت كالتالي:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيه.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومي بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 16 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيها.

‏‎‏- بلح بارحي 34 جنيه

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثري لبناني 25 جنيه

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيه .

‏‎‏‎- تفاح إيطالي 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكري 7 جنيه

- برتقال بصرة 7 جنيه

- برتقال بلدي 5 جنيه

- الفراولة 14 جنيه

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية وزارة التموين اللحوم الدواجن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال وارتفاع الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا