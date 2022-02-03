6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد سامي:
تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس، وجاءت كالتالي:
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 13 جنيه.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومي بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدي بـ 16 جنيه
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيها.
- بلح بارحي 34 جنيه
- البسلة 11 جنيها.
- كمثري لبناني 25 جنيه
- فاصوليا خضراء 28 جنيه .
- تفاح إيطالي 23 جنيها.
- يوسفي سكري 7 جنيه
- برتقال بصرة 7 جنيه
- برتقال بلدي 5 جنيه
- الفراولة 14 جنيه
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