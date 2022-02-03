6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

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كتب- محمد سامي:

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس، وجاءت كالتالي:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيه.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومي بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 16 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيها.

‏‎‏- بلح بارحي 34 جنيه

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثري لبناني 25 جنيه

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيه .

‏‎‏‎- تفاح إيطالي 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكري 7 جنيه

- برتقال بصرة 7 جنيه

- برتقال بلدي 5 جنيه

- الفراولة 14 جنيه