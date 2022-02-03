15 يوما فقط.. ننشر الخريطة النهائية لإجازة منتصف العام لجميع الطلاب

12:44 م الخميس 03 فبراير 2022
15 يوما فقط.. ننشر الخريطة النهائية لإجازة منتصف العام لجميع الطلاب

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة منشور متداول يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصريحات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خريطة إجازة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات.

جاء ذلك في إطار بيان صادر عن المركز للرد على شائعة إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتم التأكيد على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

ومن المقرر أن تبدأ الإجازة يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 ولمدة 15 يوما.

وأكدت الوزارتان على أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيروس كورونا إجازة منتصف العام الدراسي

الخبر التالى:

6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال وارتفاع الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا