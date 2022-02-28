أهالي نجع حمادي يستقبلون وفد شباب النواب بالمزمار.. ووزارة الرياضة تكشف موعد تسليم الاستاد

كتب- نشأت علي:

استقبل أهالي قرية الشرقي بهجورة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لجنة الشباب والرياضة، بالطبل البلدي والمزمار، خلال الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة، لعدد من مراكز الشباب، داخل مدينة أبو حماد.

وتفقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، مركز شباب نجع حمادي واستمعت لشكاوى المواطنين المتعلقة بتوقف الإنشاءات منذ عدة سنوات.

وقالت النائبة رحاب الغول، إن مركز شباب نجع حمادي، يخدم ما يقرب من مليون مواطن، وقامت وزارة الشباب بادراجه ضمن خطة الإنشاءات منذ عام 2018، ولكن حتى الآن لم يتم بدء العمل به.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بوضع جدول زمني للانتهاء من اعمال الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي.

من ناحيته أكد أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أنه سيتم البدء في أعمال الإنشاءات في ستاد مركز شباب نجع حمادي أول يوليو المقبل، على أن يتم إنشاء الصالة المغطاة، وحمام سباحة، وملعب كرة القدم.

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