أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بسام راضي ينشر صور حضور الرئيس السيسي احتفالية مشروع تنمية الأسرة المصرية

07:29 م الإثنين 28 فبراير 2022
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور حضور الرئيس السيسي اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

قال الرئيس السيسي إن الدولة تواجه الكثير من التحديات والأعباء المتراكمة على مدار عقود طويلة. مضيفًا خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "لما جيت أدخل في التعليم، الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات".

تنمية الأسرة المصرية الرئيس السيسي تصريحات السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا