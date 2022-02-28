بسام راضي ينشر صور حضور الرئيس السيسي احتفالية مشروع تنمية الأسرة المصرية
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(مصراوي):
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور حضور الرئيس السيسي اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
قال الرئيس السيسي إن الدولة تواجه الكثير من التحديات والأعباء المتراكمة على مدار عقود طويلة. مضيفًا خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "لما جيت أدخل في التعليم، الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات".
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