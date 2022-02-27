رئيس "شباب النواب" من قنا: السيسي غيَّر وجه الحياة في الصعيد عبر "حياة كريمة"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، إن محافظات الصعيد تقع في قلب اهتمامات اللجنة؛ خصوصًا أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب في مختلف المحافظات .

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة بمحافظة قنا؛ لتفقد عدد من مراكز الشباب للوقوف على المطالب التي يحتاج إليها المواطنون من وزارة الشباب .

وأشاد الدكتور محمد حسين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غيَّر وجه الحياة في الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التي ستسهم في توفير كل سبل الراحة لكل المصريين في كل محافظات الجمهورية.

وأشار حسين إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يعكس مدى الجهود الكبيرة والإنجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مشروعات حياة كريمة حققت طفرة كبيرة على مستوى مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

ويضم وفد لجنة الشباب كلًّا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، وأسامة عبد العاطي، وأحمد الشناوي، وولاء عبد الفتاح، وهادية حسني، وآية مدني، ومحمد لبيب، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.