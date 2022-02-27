"الشيوخ" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد ويرفع جلسة للغد

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارسة النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وعقب الموافقة من حيث المبدأ، رفع رئيس المجلس الجلسة العامة اليوم الأحد إلى الغد الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع القانون.​