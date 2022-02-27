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رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ: الصحة الرقمية لم تعد رفاهية في مصر

01:13 م الأحد 27 فبراير 2022
رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ: الصحة الرقمية لم تعد رفاهية في مصر

نقابة الأطباء

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة وعلاج التدخين بمعهد القلب، ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ، إن الصحة الرقمية لم تعد رفاهية بالنسبة لمصر، لأنها ستدعم كثيرًا المنظومة الصحية وتجعلنا نأخذ خطوات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مداخلته بمؤتمر نقابة الأطباء الأول عن "التطبيب عن بعد"، اليوم الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وطالب "صفوت" بضرورة مشاركة المجتمع المدني لوضع معايير الصحة الرقمية والتعاون في هذا الإطار، مضيفًا: هناك نحو 25 جمعية تهتم بالأمراض غير السارية ومن المهم الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وأعتقد أنه من المهم تشكيل ما يشبه اللجنة ينضم لها المجتمع المدني لمتابعة هذه القضية.

ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق الطبيب عن بعد، وبالطبع فهناك ضرورة إلى شرح مشروع القانون الذي تعكف عليه وزارة الصحة بما يدعم فهم الأطباء والمجتمع للأمر برمته.

بدوره، عقب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على حديث صفوت بالقول إنه "التعليم الرقمي، والتطبيب عن بعد، لأن التعليم الرقمي عليه علامات استفهام كثيرة، ويحتاج إلى مناقشات مستفيضة بشأنه".

نقابة الأطباء الصحة الرقمية علاج إدمان التبغ وائل صفوت

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