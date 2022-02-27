"حماية المستهلك": حملات رقابية في 14 محافظة لضبط الأسواق

القاهرة- أ ش أ:

شن جهاز حماية المستهلك في 14 محافظة العديد من الحملات لضبط الأسواق، وذلك بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الأحد - أن فرع القاهرة الكبرى شن 20 حملة لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة؛ أسفرت عن تحرير 44 محضرا لعدد من المحلات التجارية، وضبط عدد من المخالفات، منها عدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع مجهولة المصدر والإعلان عن الأوكازيون دون تصريح، بإجمالي مضبوطات بلغت 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل.

وأضاف البيان قيام فرع بني سويف بالمرور على 20 منشأة وضبط 6 منشآت طبية، بينها عيادات خاصة ومراكز أشعة، ومعامل تحاليل، تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم غلق ثلاثة مراكز طبية مرخصة، لوجود مخالفات جسيمة، وضبط كيماويات منتهية الصلاحية وأشرطة تحاليل مخالفة بالمعامل، وضبط أدوية تأمين صحي غير مصرح بتداولها، كما تم تحرير 11 محضرا وضبط عدد من المخالفات في عدد من المحال التجارية، منها الإعلان عن الأوكازيون دون تصريح من الجهات المختصة والإعلان عن مسابقات دون تصريح مسبق من الجهاز، وتم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية مخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأشار الجهاز إلى قيام فرع بورسعيد بتحرير محضر ضد أحد المطاعم، لاستخدام زيت قلي غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر ضد أحد معارض تجارة السيارات لتأخيره في تسليم سيارة تم حجزها وعدم الالتزام بالمواصفات والأسعار المتفق عليها.

وفي محافظة سوهاج، تم شن حملات في نطاق المحافظة استهدفت عددا من المحلات التجارية بمختلف الأنشطة وتم تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الحصول على تراخيص قبل الإعلان عن الأوكازيون، ومعرض للسيارات لم يعلن عن أسعار ومواصفات السيارات المعروضة للبيع.

وفي محافظة أسيوط، تم تحرير 115 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومتابعة العروض على الملابس والأحذية، وكافة الأنشطة التي تشارك في الأوكازيون الشتوي، وضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى المرور على محل زيوت سيارات وبالتفتيش قام صاحب المحل بترك المكان والهروب وعليه تم تشميع المحل وجار استيفاء البيانات من قبل مسئولين الوحدة المحلية بالمركز.

وفي محافظة أسوان، تم تحرير 17 محضرا و21 مخالفة، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر عدم إصدار فواتير وضبط كميات كبيرة من السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة الدقهلية، تم تحرير 49 محضرا لعدد من المحلات التجارية، لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون، وتحرير محضر ضد مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بدون ترخيص، وتم التحفظ على 8 أطنان حبيبات بلاستيكية، و2 طن بودرة بلاستيك معبأه داخل "شكاير" غير مدون عليها أي بيانات تفيد الاستخدام أو محاذير الاستخدام أو أي بيانات أخرى، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك.

وفي فرع المنوفية، تم تحرير 12 محضرا لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون.. بينما تم تحرير 4 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية في قنا، وتم ضبط وتحريز المضبوطات.

وقام فرع البحيرة بضبط 8000 عبوة أدوية بشرية مُعدة للبيع داخل محل يٌدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص، وتحرير 12 قضية لمحلات متنوعة، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأوضح الجهاز أن فرع السويس قام بتحرير 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية.. فيما تم 26 محضرا في محافظة الفيوم وضبط 9 منشآت تجارية بمخالفة الإعلان عن الأوكازيون الشتوي بدون تصريح من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراء القانوني بتحرير محاضر بالمخالفات، بالإضافة إلى ضبط 5 منشآت تجارية بمخالفة عدم إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراء القانوني، بتحرير محاضر بالمخالفات، كما تم ضبط 4 منشآت طبية غير مرخصة، وتم تنفيذ الغلق الإداري بشأنها، بالإضافة إلى ضبطها بمخالفة الفصل غير الآمن للنفايات دون الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.

وفي محافظة جنوب سيناء، تم المرور على 41 منشأة تجارية، وتحرير 43 محضرا لعدد من المحلات التجارية؛ لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون والبيع بأعلى من السعر المعلن.

وفي محافظة الشرقية، تم تحرير 49 محضرا لعدد من المحال التجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقا للقانون وعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي، وتحرير محضر ضد محل لبيع الإطارات والبطاريات وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر والتحفظ على 15 بطارية و25 إطار سيارة.​