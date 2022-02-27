وزير الكهرباء: 14 مليون مكالمة تلقتها خدمة العملاء "121" في 5 سنوات

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم وضع خطة لتطوير مراكز الخدمة المنتشرة في كل ربوع الجمهورية من حيث كفاءة المبنى وتسهيل الوصول إلى مركز الخدمة ورفع كفاءة صالة خدمة العملاء وتعدد منافذ تقديم الخدمات وإتاحة مكان مناسب للانتظار وتشغيل أنظمة Q-System لتنظيم التعامل مع المواطنين وفقًا لأسبقية الوصول.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن خدمة العملاء على الرقم الموحد (121) لتلقي الشكاوى والبلاغات التي تم إطلاقها في يونيو 2016 وحتى الآن، تلقت ما يقرب من 14 مليون مكالمة تتضمن بلاغات فنية وشكاوى تجارية من خلال الاتصال بالرقم الموحد (121)؛ حيث بلغ متوسط الاستجابة للبلاغات الفنية 99.9%، والبلاغات التجارية 99.8%.

وأوضح شاكر أنه تم الارتقاء بالأنظمة والبرامج والأجهزة اللازمة بكل شركات التوزيع ومراكز الخدمة التابعة لها، ومن ثم تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتيح للمواطنين التقدم بطلب الحصول على الخدمة من خلال موقع المنصة على شبكة الإنترنت، وتطبيقات المحمول الخاصة بالمنصة، وتتيح للمواطن متابعة حركة الطلب الخاص به دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز الخدمة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن العامل البشري يعد أحد أهم أضلاع المنظومة وأهم عامل لإنجاح المنظومة، مما كان لزامًا على الوزارة متمثلة في الشركة القابضة وشركات التوزيع أن تولي العاملين في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل مع المواطنين اهتمامًا بالغًا لرفع كفاءة العاملين من الناحية العملية والفنية في تقديم الخدمات، ومن الناحية الخاصة بطريقة التعامل مع المواطنين وتغيير الممارسات السابقة وإدارة هذا التغيير من خلال برامج تدريبية مستمرة لتدريب العاملين على المنظومة الجديدة متمثلة في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ودورات تدريبية لتغيير الممارسات.

وشدد شاكر على أن قطاع الكهرباء يسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يسهل الحصول على الخدمة، وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات.