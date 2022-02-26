عمرة رمضان.. خدمة سعودية جديدة بشأن أداء المناسك

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية حجز موعد لأداء عمرة رمضان المقبل عبر تطبيق "توكلنا" الإلكتروني.

ويتيح التطبيق، حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيراً تحت مسمى "بوابة المناسك".

وأوضحت الوزارة، أنه أصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين، البدء بحجز أوقات أداء العمرة والتي تضمنت 12 زمناً طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

وأشارت إلى أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، شهدت حجوزات مرتفعة منذ بدء إتاحة الحجوزات فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاماً خفيفاً مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك.

وقال حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج و العمرة السعودية عبر "تويتر": ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق "توكلنا"، وذلك لسلامتهم.