"المبادئ أهم من أي منصب".. بيان من أبوشقة إلى أعضاء حزب الوفد

كتب- محمد نصار:

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، بياناً موجها إلى جموع الوفديين.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"نظرا لما تردد في الآونة الأخيرة من بث تسجيلات صوتية نسبت إلى بعض أعضاء الحزب تتضمن وقائع مكذوبة ماسة بالشرف والاعتبار لقيادات وفدية وسيدات وفديات، استغلالاً لفترة انتخابات رئيس الحزب، الغرض منها إحداث فوضى على نحو يهدد استقرار الحزب ومسيرته الوطنية ومبادئه الراسخة، فضلاً عما يمثله من جرائم معاقب عليها قانوناً، وعلى الرغم من أن الكثيرين من قيادات الوفد وجهوا النصح لي بعدم اتخاذ أي إجراءات حيالهم لما قد يكون له من أثر على نتيجة الانتخابات الخاصة بي، إلا أنني رأيت أنه من واجبي نحو هذا الحزب العريق والوفديين والحرص الشديد على سمعتهم وكرامة كيان الوفد والوفديين أن أضحي بأي شيء في سبيل حماية الكيان الوفدي والوفديين"

وتابع: "آثرت أن تكون تلك رسالة واضحة، حتى لو أدى ذلك إلى عدم إعادة انتخابي كرئيس للحزب، فإن الوقوف أمام الحق والمبادئ هو الأهم وأبقى من أي منصب، لذلك فقد أصدرت مبدئياً قراراً بتجميد عضويتهم بالحزب وإحالتهم إلى لجنة النظام طبقاً للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب، وعاش حزب الوفد راسخاً قوياً برجاله وشبابه ونسائه ومبادئه وقيمه وثوابته التي تمتد بجذورها إلى ما يربو على مئة عام، وسأظل مدافعاً عن الحزب كياناً وأعضاء حتى آخر لحظة في حياتي".

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