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المتحدث العسكري: سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

04:32 م السبت 26 فبراير 2022
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كتب- محمد سامي:

غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة والتي تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل.

وحرصت إدارة الشئون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.​

وبحسب بيان للمتحدث العسكري، اليوم السبت، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين.

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

بعثة عمرة القوات المسلحة الأراضي المقدسة المتحدث العسكري مناسك العمرة

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