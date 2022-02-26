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أحد رموز الصحافة الوطنية.. الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

07:43 ص السبت 26 فبراير 2022
أحد رموز الصحافة الوطنية.. الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

محمود الكردوسي

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كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذى وافته المنية امس بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعا عن الوطن.

لكاتب محمود الكردوسي الأعلى للإعلام مجلس الشيوخ

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