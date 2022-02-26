مؤرخ: المصري القديم سمي الحمار على اسم رمسيس والدليل في شقافة

(مصراوي):

أكد الدكتور بسام الشماع الباحث في علم المصريات، أن دراسة طريفة لواقعة حدثت في مصر القديمة ربما لم يعلم عنها الكثير من الناس، رصدت أن المصريين القدماء أطلقوا على حميرهم أسماء مختلفة.

وقال الشماع في تصريحات لمصراوي: "المفاجئ في الأمر أن واحد من هذه الأسماء كان يشبه اسم من أسماء ملوك مصر المشاهير وهو رمسيس والذى تسمى به 11 ملكًا حكموا مصر في عهد الأسرات وأشهرهم رمسيس الثاني، أما أكثرهم تأثيرا فقد كان رمسيس الثالث وهو الملك المؤثر الذى تم اغتياله فيما يسمى بمؤامرة الحريم".

وأشار إلى أنه تم كشف اسم حمار يدعى رمسيس، مؤكدًا أن المصري القديم كان يسمى حميره، وتم رصد دراسة لنص قديم مكتوب بالرموز الهيراطيقية المصرية القديمة السريعة والتي لا تتسم بتفاصيل ودقة الرسوم كالهيروغليفية مكتوب على شقافة من الحجر الجيري ويرجع تاريخه إلى ما بين أعوام 1295 و1069 قبل الميلاد في الفترة التي تسمى عصر الرعامسة (التسمية مشتقة من رعمسو أو رمسيس) وصلت هذه الدراسة بعد ترجمتها إلى أن النص هو لرجل مصري يدعى "سننفر".

وأضاف الشماع: ذكر الرجل أسماء حميره كالتالي:

- تاميتقرت تعني: القطة الممتازة ابنة كي ايري صاحب آخر

- باو أونسو وتعني: الذئب وهو ابن تاميتقرت

- باسايو: تعني الخنزير، وابن باساب تعني: ابن آوى

- با عنخ تعني: العائش أو الحى أو ربما العنزة إبن باخنى

- بايو تعني: الكلب إبن رعمسو أو رمسيس.

ولفت الشماع إلى أن هذا النص موجود في المعهد الفرنسي بالقاهرة، وتم اكتشاف الشقافة الحجرية في دير المدينة (قرية أو مدينة العمال) في البر الغربي بالأقصر.