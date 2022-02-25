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القوى العاملة في أسبوع: تسليم 3300 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

07:41 م الجمعة 25 فبراير 2022
القوى العاملة في أسبوع: تسليم 3300 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

تسليم 3300 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

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كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 18 من إلى 24 فبراير الجاري- حيث واصل وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، بجولة في محافظة بورسعيد في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقام يرافقة المحافظ اللواء عادل الغضبان بتسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة، و100 عقد عمل لأصحاب والقدرات، و10 شهادات اتمام التدريب المهني، و5 ماكينات خياطة لـ5 متدربات، وافتتحا معرض منتجات المتدربين والمتدربات، وشهدا ختام فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وزرعا 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حي الزهور في إطار مبادرة "هنجملها"، وتفقدا وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة.

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