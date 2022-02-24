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​أول تعليق من الزراعة بشأن واردات القمح من روسيا وأوكرانيا

11:30 م الخميس 24 فبراير 2022
​أول تعليق من الزراعة بشأن واردات القمح من روسيا وأوكرانيا

وزارة الزراعة

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(مصراوي):

علق الدكتور خالد جاد، أستاذ معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، إن أي ظروف قد تطرأ في الأزمة الروسية الأوكرانية، بخصوص استيراد المحاصيل الزراعية منها وخاصة القمح، سيتم الاعتماد فورًا على دولة أخرىد، سواء فيما يخص القمح أو السلع الأخرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا القشيري، ببرنامج "حكاتينا مع رشا"، عبر قناة "الحدث اليوم" أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ5 أشهر كاملة، ومن يوم 15 من شهر أبريل المقبل سيكون هناك حصاد القمح، وهذا الأمر يكفي لـ4 أشهر آخرين، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي بجانب المخزون سيكفي لـ9 أشهر على الأقل.

وتابع: "في حالة انتهاء المخزون سيتم النظر لدول جديدة لاستيراد القمح"، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس كل شيء ومصر تستورد قمح من 16 دولة معتمدة، منوهًا إلى أن جهود وزارة الزراعة تكمن في استيراد اللحوم فقط وليس في أسعارها، مؤكدًا أن الهيئة منوعة في مصادر استيراد المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني المتعدد.

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