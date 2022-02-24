طقس الساعات المقبلة.. استمرار سقوط أمطار ونصائح عاجلة للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس ساعات الليل المقبلة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد الآن على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوقع منار في تصريح لمصراوي، استمرار فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل المقبلة خصوصا على المناطق الشرقية من البلاد وتتمثل في شرق القاهرة الكبرى، ودمياط، وبورسعيد، ورفح، والعريش، وشمال ووسط سيناء.

وأشارت إلى انخفاض آخر في درجات الحرارة بحوالي درجة أو درجتين، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت منار المواطنين، بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترتي الليل والنهار، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

كما نصحت المسافرين على الطرق، ضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة، وضرورة متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من البيت مباشرة لمعرفة الظواهر الجوية المختلفة للتعامل معها بشكل سليم.

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