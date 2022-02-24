"محلية النواب": مناقشة 19 طلب إحاطة بشأن محافظة القليوبية

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، مخصص لمناقشة 19 طلب إحاطة الموجهة للتنمية المحلية فيما يخص محافظة القليوبية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من أجل إلقاء الضوء على الملفات بالمحافظة فيما يهدف لتحقيق النفع العام للدولة والمواطن.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعداد السكان بها تعدى الـ6 ملايين نسمة، على مساحة ألف مليون متر مربع، ومن ثم المحافظة تشهد تكدس سكاني كبير في حي جنوب، مما أثر بصورة كبيرة على ملف القمامة خاصة بعد 2011 نتيجة البناء المخالف ومخلفات البناء، متابعًا: "يوجد بعض الشوارع المواطنين بيسلموا على بعض من الشبابيك".

ولفت إلى أن حجم المشروعات القومية الجديدة التي تشهدها المحافظة ستغير الوجه الحضاري لها وخدمة المناطق المحيطة، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، والمحافظة تشهد كمية عمل غير عادية، المنطقة الشمالية أفضل كثيرًا من الجنوبية بالتنسيق مع التنمية المحلية.​