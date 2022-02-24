أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"محلية النواب": مناقشة 19 طلب إحاطة بشأن محافظة القليوبية

03:03 م الخميس 24 فبراير 2022
"محلية النواب": مناقشة 19 طلب إحاطة بشأن محافظة القليوبية

النائب أحمد السجينى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، مخصص لمناقشة 19 طلب إحاطة الموجهة للتنمية المحلية فيما يخص محافظة القليوبية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من أجل إلقاء الضوء على الملفات بالمحافظة فيما يهدف لتحقيق النفع العام للدولة والمواطن.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعداد السكان بها تعدى الـ6 ملايين نسمة، على مساحة ألف مليون متر مربع، ومن ثم المحافظة تشهد تكدس سكاني كبير في حي جنوب، مما أثر بصورة كبيرة على ملف القمامة خاصة بعد 2011 نتيجة البناء المخالف ومخلفات البناء، متابعًا: "يوجد بعض الشوارع المواطنين بيسلموا على بعض من الشبابيك".

ولفت إلى أن حجم المشروعات القومية الجديدة التي تشهدها المحافظة ستغير الوجه الحضاري لها وخدمة المناطق المحيطة، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، والمحافظة تشهد كمية عمل غير عادية، المنطقة الشمالية أفضل كثيرًا من الجنوبية بالتنسيق مع التنمية المحلية.​

أحمد السجيني محافظة القليوبية مجلس النواب عبدالحميد الهجان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا