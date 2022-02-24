الإعلاميين: وقف هاني حتحوت عن ممارسة النشاط الإعلامي لمدة أسبوعين

كتب- مينا غالي:

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم (7) بإيقاف هاني حتحوت مقدم برنامج (الماتش) على قناة صدى البلد عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة 25/2/2022 وتنتهي السبت 12/3/2022.

وبحسب القرار، يأتي ذلك بعد أن امتثل هاني حتحوت للتحقيق في مقر النقابة وإقراره بما هو منسوب إليه من مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي في باب الواجبات الفقرة (5) والتي تنص على احترام آداب الحوار الإعلامي وتجنب الدخول في ملاسنات وخلافات شخصية.

كما خالف حتحوت مدونة السلوك المهني (البند التاسع) والذي ينص على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.