إيقاف قطار "أبو قير – الإسكندرية".. مصدر يكشف موعد تشغيل مترو إسكندرية

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بالشركة المنفذة لمشروع إنشاء مترو الإسكندرية، عن موعد الانتهاء من التنفيذ وتشغيل المترو.

تمتد المرحلة الأولى بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر وعدد (20) محطة وتبلغ السرعة القصوى 80 كم / ساعة، وقد تم إضافة 5 محطات جديدة وهي (باب شرق – سبورتنج - ميامى – كفر عبدة - محمد نجيب).

وقال المصدر، لمصراوي، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين، وفقًا لتأكيدات الفريق كامل الوزير وزير النقل مع الشركة المنفذة، غير أن الشركة المنفذة تريد الانتهاء من التنفيذ واستقبال الركاب خلال 3 سنوات.

وشدد المصدر، على أن وزير النقل، سيتابع المشروع أولا بأول لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الموعد الذي حدده يونيو 2024.

وأضاف المصدر، أنه تقرر وقف قطار أبوقير في مارس المقبل، مع توفير بدائل نقل الركاب، حيث سيتم توفير 3 أتوبيسات كبديل مؤقت، لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ.

ويهدف مشروع مترو أبوقير، إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، و استيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة في الاتجاه إلى 60.000 راكب في الساعة في اتجاه (في المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر)، ويساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويمتد خط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالي على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، و يبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترًا.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويدها بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط و تزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.