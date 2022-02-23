"قوى عاملة النواب" تطالب بفتح ملف الجمعيات والمنظمات الأهلية التي لا تقوم بدورها

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بفتح ملف الجمعيات والمنظمات الأهلية التي لا تقوم بدورها الذي أُنشأت من أجله.

وقالت "درويش": "هناك جمعيات تعمل كذراع مساعدة لمصرنا الحبيبة من أجل تقديم المساعدة والدعم الحقيقي، وتعتبر من سواعد الدولة المصرية، وهناك جمعيات ومنظمات أخرى لا تعمل وليس لها أنشطة وإنما مجرد ترخيص للجمعية أو المنظمة وفقط، دون أن يكون لها دور أو أنشطة أو أية فعاليات نهائيًّا".

وأكملت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب: العمل الأهلي عمل توعوي وتطوعي هدفه الخدمة العامة، ومن يقوم به يجب أن يكون هدفه تقديم الخدمات الأهلية أو المجتمعية، كل في مجاله وفي ما أُنشئ من أجله، وليس مجرد اسم للجمعية يتم وضعه على كروت الأعضاء من باب التباهي وفقط.

وطالبت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب بنشر الوعي لدى الأعضاء والمتطوعين ومجالس إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجتمعية، بأهمية العمل العام وعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، وإعادة تنظيم قواعد هذه المؤسسات؛ لتحقيق أهدافها السامية كالحد من الفقر والقضاء على العشوائية وتمكين المرأة.. وغيرها من الأنشطة المجتمعية.

وتابعت درويش: "كما عليها أن تسهم معنا في تغيير بعض الثقافات والموروثات؛ كالزواج المبكر وختان الإناث وغيرهما من الأهداف التي تحتاج إلى الكثير من العمل على أرض الواقع، ولن يتم ذلك دون هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الخدمة العامة".