رئيس جامعة عين شمس يبحث مع نائب رئيس جامعة أكسفورد أوجه التعاون العلمي والأكاديمي

كتب- داليا شبل:

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مع لويز ريتشاردسون، نائب رئيس جامعة أكسفورد بحضور الملحق الثقافي المصري بالمملكة المتحدة الدكتورة رشا كمال، حيث تطرق الحديث للسبل المختلفة للتعاون البحثي والأكاديمي في المجالات العلمية والبحثية ونقل الخبرات بالإضافة إلى تشجيع الباحثين المصريين المتفوقين للالتحاق بجامعة أكسفورد في إطار خطة البعثات المصرية.

كما وقع رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مع د. كايت أوريجون، مديرة معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد بحضور الدكتورة رشا الملحق الثقافي المصري بلندن، ود. أحمد خليفة، مدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بكلية الحقوق، جامعة عين شمس وبموجب مذكرة التفاهم أصبحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي الشريك الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لتنظيم المسابقة الدولية للترافع الصوري في مجال قانون الإعلام.

وتتطلب المسابقة أن يعد المشاركون من الطلاب مذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية حول قضية افتراضية تثير مخالفات محتملة لقانون الإعلام، حيث يجب يترافع الطلاب مرة باعتبارهم ممثلين لجهة الادعاء ومرة أخرى باعتبارهم ممثلين لجهة الدفاع.

ويعد هذا النوع من المسابقات أحد الوسائل الهامة لتدريب الطلاب على التحليل المتوازن لمختلف القضايا، فضلا عن تنمية قدرتهم على التفكير النقدي، كأساس التعليم القانوني الحديث.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خطة كلية الحقوق، برئاسة د. محمد صافي عميد الكلية، بتطوير التعليم القانوني وربطه بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وكذلك في إطار خطة جامعة عين شمس لبناء شراكات مع جامعات دولية مرموقة بما يزيد من تنافسية الجامعة ويرفع من تصنيفها الدولي.

ويعتبر هذا الاتفاق بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس ومعهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد هو الأول من نوعه في مجال القانون في منطقة الشرق الأوسط. وقد نصت الاتفاقية على التعاون المشترك في تنظيم ورش عمل، وحلقات دراسية وتبادل المناهج التدريسية في كل ما يتعلق بمجال قانون الإعلام.

كما التقي الدكتور محمود المتيني خلال زيارته السير أدريان هيل، مدير معهد إدوارد جينيفر لأبحاث تطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد بحضور د. أحمد سالمان الباحث بالمعهد وأحد أعضاء الفريق البحثي لتطوير لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا والأستاذ الزائر بجامعة عين شمس، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري. وتم بحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث الطبي وتطوير اللقاحات ضد الأمراض المعدية والأمراض السرطانية والعلاجات المناعية.

وأيضا ناقش اللقاء التعاون مع جامعة عين شمس لجعلها واحدة من المراكز الإقليمية الرائدة والأكثر تقدما في مجال الأبحاث الطبية المتخصصة في تطوير اللقاحات وعلاج الأورام بأحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات.

وتستمر زيارة د. المتيني للمملكة المتحدة لعدة أيام وفقا لبرنامج الزيارة لعقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الدولية: كامبريدج، إمبريال كوليج لندن، كينجز كوليج لندن وكوين ماري، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي.​