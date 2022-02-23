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سيف زاهر: الإعلام الرياضي في تطور كبير

03:07 م الأربعاء 23 فبراير 2022
سيف زاهر: الإعلام الرياضي في تطور كبير

سيف زاهر

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كتب- مينا غالي:

قال الإعلامي سيف زاهر، إن الإعلام الرياضي في تطور كبير وكل مقدم برنامج رياضي يحاول أن يجتهد والأمور تسير بشكل جيد.

وأضاف زاهر، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، أن الاجتماع رائع وهدفه تصحيح الأخطاء، وكل مذيع لديه بعض السلبيات ولكن لدية إيجابيات أكبر بكثير، وأنه يتمنى تنفيذ مدونة سلوك الإعلام الرياضي بشكل كامل.​

سيف زاهر الإعلام الرياضي مؤتمر المجلس الأعلى للإعلام سلوك الإعلام الرياضي

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