سيف زاهر: الإعلام الرياضي في تطور كبير

كتب- مينا غالي:

قال الإعلامي سيف زاهر، إن الإعلام الرياضي في تطور كبير وكل مقدم برنامج رياضي يحاول أن يجتهد والأمور تسير بشكل جيد.

وأضاف زاهر، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، أن الاجتماع رائع وهدفه تصحيح الأخطاء، وكل مذيع لديه بعض السلبيات ولكن لدية إيجابيات أكبر بكثير، وأنه يتمنى تنفيذ مدونة سلوك الإعلام الرياضي بشكل كامل.​