كرم جبر يطالب بدعم منتخب مصر في مباراتيه المؤهلتين لكأس العالم أمام السنغال

02:06 م الأربعاء 23 فبراير 2022
كرم جبر يطالب بدعم منتخب مصر في مباراتيه المؤهلتين لكأس العالم أمام السنغال

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب- مينا غالي:

عقد المجلس الأعلي للاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر لقاءا مفتوحا ظهر اليوم الأربعاء مع لفيف من النقاد والإعلاميين الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي الذي أعدها المجلس.

وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للاعلام ،أنه يتعين علي الجميع أن يقدم كل الدعم لمنتخب مصر خاصة في مبارتيه مع السنغال يومي ٢٥ و٢٩ مارس المقبلين من أجل الصعود لكأس العالم.

من جانبه طالب أحمد حسام ميدو بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط موضحا أن هناك كثيرا من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كثير من المحافل الدولية.

حضر اللقاء عدد كبير من النقاد والإعلاميين الرياضيين منهم أحمد شوبير وإسلام الشاطر ومحمد شبانة وكريم عبد السلام وياسر أيوب وسيف زاهر وحسن المستكاوى ومحمد سيف والراهيم المنيسي وأحمد حسام ميدو وإسلام صادق ورضا عبد العال.

كرم جبر منتخب مصر كأس العالم السنغال الإعلام الرياضي

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