المفتي يهِئ خادم الحرمين والشعب السعوديَّ بالاحتفال لأول مرة بيوم تأسيس المملكة

كتب - محمود مصطفى:

هنَّأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان، والمملكةَ العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا بمناسبة الاحتفال لأوَّل مرَّة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الذي تمَّ تحديده بيوم 22 فبراير من كل عام، وَفقًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء: إنَّ العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والدَّاني.

وأكَّد مفتي الجمهورية على استمرار التنسيق والتَّكاتف بين مصر والمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ العلاقات المصرية السعودية القوية قادرة على دحر الإرهاب ومواجهة التَّحديات والمخاطر التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية.

وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية لا تقتصر فقط على النواحي السياسية، بل تتخطَّاها إلى جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى أنَّ الله تعالى حفظ لهذه الأمة مكانتها ودَورها، وذلك يتجلَّى من خلال علاقات الأخوَّة القوية والمتينة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ولقاءات الأشقَّاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله تعالى.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ أن يجنِّب جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية وكافَّة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار والرَّخاء والازدهار.