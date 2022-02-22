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الأنبا باخوميوس يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالبحيرة

11:46 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
الأنبا باخوميوس يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالبحيرة

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

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كتب- مينا غالي:

ترأس نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس بمركز بدر- مديرية التحرير بالبحيرة.

ويشارك الأنبا باخوميوس في الصلوات، عدد من الأساقفة وكهنة البحيرة، فيما أقيم القداس بمشاركة أبناء الكنيسة وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفي عام 2018 افتتح الأنبا باخوميوس خلال زيارته للكنيسة المرحلة الثانية منها والتي سبق وأن افتتح المرحلة الأولى منها في عام 2017.

وأعلن الأنبا باخوميوس حينها ترقية مجموعة من الشمامسة لرتبة الايبيداكون.

الأنبا باخوميوس كنيسة السيدة العذراء قداس البحيرة

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