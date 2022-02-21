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خبير وبائيات يكشف 3 فوائد مهمة للقاحات كورونا

02:43 م الإثنين 21 فبراير 2022
خبير وبائيات يكشف 3 فوائد مهمة للقاحات كورونا

فوائد مهمة للقاحات كورونا

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القاهرة - مصراوي:
أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أهمية زيادة معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والحصول على الجرعات المعززة من اللقاح.

وقال عنان في تصريحات لمصراوي، إن اللقاح يحمي من الأعراض الخفيفة لمتحور أوميكرون، كما يقلل من دخول المستشفيات بنحو 65% مقارنة بعدم الحاصلين على اللقاح.

ولفت إلى أن اللقاح يحمي من الوفاة حال الإصابة بالمرض بنسبة أكثر من 90%.

وشدد على ضرورة تلقي 3 فئات للقاح، وعلى رأسها كبار السن خاصة من يزيد عمره عن 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في القطاع الطبي.

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